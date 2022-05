Flughafen Nürnberg rechnet mit drei Millionen Passagieren

Nach pandemiebedingten Einbr├╝chen in den Jahren 2020 und 2021 rechnet der Flughafen N├╝rnberg in diesem Jahr wieder mit rund drei Millionen Passagieren. Das w├Ąren zwei Millionen mehr als jeweils in den beiden vergangenen Jahren, als der Flugbetrieb in N├╝rnberg w├Ąhrend der Corona-Lockdowns phasenweise fast komplett stillstand, sagte Flughafen-Gesch├Ąftsf├╝hrer Michael Hupe am Donnerstag bei der Jahres-Pressekonferenz in N├╝rnberg.