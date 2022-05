Mit nur zwei Reifen am Auto: Betrunkener Fahrer rammt Wagen

Ein betrunkener Autofahrer ohne F├╝hrerschein hat an einer Kreuzung in N├╝rnberg einen Wagen gerammt, nachdem sein Fahrzeug schon zwei Reifen verloren hatte. Der 31-J├Ąhrige sei mit den beiden linken R├Ądern nur auf den Felgen gefahren, so dass die Funken gespr├╝ht h├Ątten, teilte die Polizei am Montag mit. Am Sonntagabend fuhr er so im S├╝den der Stadt auf das andere Auto auf, als dessen 18 Jahre alter Fahrer gerade an einer roten Ampel wartete.