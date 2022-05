"Egal, wen du liebst": Segnungen für queere Menschen

Auch in Bayern haben sich in diesem Jahr wieder queere Paare von Seelsorgern der katholischen Kirche segnen lassen. Nach Angaben der bundesweiten Initiative #liebegewinnt fanden am Dienstag Feiern in N├╝rnberg, Schweinfurt und W├╝rzburg statt. Offiziell sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche verboten.