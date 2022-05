Wanderfalken-Küken am Flughafen nach Urlaubsorten benannt

Die drei am Tower des N├╝rnberger Flughafens geschl├╝pften Wanderfalken haben Namen bekommen: Die K├╝ken seien nach den Zielorten aus dem neuen Sommerflugplan getauft worden, teilte der Airport am Mittwoch mit. W├Ąhrend der junge weibliche Greifvogel demnach den Namen Athen tr├Ągt, hei├čt der m├Ąnnliche Nachwuchs Bodrum - wie die Stadt an der t├╝rkischen Mittelmeerk├╝ste - und Bologna - wie die Metropole in der Emilia-Romagna in Italien.