Nürnberg will Schalkes Meisterparty vermasseln

N├╝rnberg (dpa/lby) - Nach einer kr├Ąftezehrenden Saison in der 2. Fu├čball-Bundesliga sehnen sich die Spieler und der Trainer des 1. FC N├╝rnberg nach einer Pause. "Nat├╝rlich ist es so, dass man schon paar Gedanken Richtung Urlaub hat", gestand "Club"-Trainer Robert Klau├č vor dem Saisonfinale am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Aufsteiger FC Schalke 04. "Aber es l├Ąsst sich leichter in den Urlaub gehen, wenn man so ein Spiel gewinnt. Wir wollen uns den Urlaub verdienen", sagte der 37-J├Ąhrige weiter.