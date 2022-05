Kinder brennen Holzhütte bei Sportheim ab

Zwei Kinder haben in N├╝rnberg nach Angaben der Polizei eine Holzh├╝tte eines Sportvereins in Brand gesteckt. Sie sei abgebrannt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Ein Zeuge habe am Samstag den Brand im Stadtteil Boxdorf gemeldet, daraufhin h├Ątten Feuerwehrleute die Flammen gel├Âscht, hie├č es.