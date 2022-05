Mann läuft mit Machete und Revolver durch Nürnberg

Im N├╝rnberger Stadtteil Steinb├╝hl ist am Freitag ein Mann mit einem Schreckschussrevolver und einer Machete umhergelaufen und festgenommen worden. Das meldet die Polizei am Sonntag. Demnach war der Mann Teil einer Gruppe aus drei Personen, die in Richtung Siemensstra├če gelaufen ist.