OB-Wahl 2020

Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich in Stuttgart ab

08.11.2020, 15:21 Uhr | t-online

In Stuttgart wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Laut Angaben der Stadt stimmten bisher mehr Menschen ab, als bei der Wahl zuvor. Alle Informationen zur Wahl, lesen Sie hier.

Noch bis 18 Uhr haben in Stuttgart die Wahllokale geöffnet: Die Stadt wählt am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Dabei verzeichnet das Statistische Amt bislang einen guten Zulauf. Wie der Sprecher der Stadt, Sven Matis, gegen 14.30 Uhr auf Twitter informierte, zeige der Trend derzeit eine Beteiligung von über 50 Prozent an. "Das wären vier Prozentpunkte mehr als vor acht Jahren", heißt es.



Insgesamt können am Sonntag 450.000 wahlberechtigte Stuttgarterinnen und Stuttgarter über ihr neues Oberhaupt abstimmen. Zwei Bewerberinnen und zwölf Bewerber sind angetreten.



Das erste Wahlergebnis soll gegen 18.30 Uhr auf www.stuttgart.de/wahlergebnis veröffentlicht werden. Um 20.30 Uhr wollen der Erste Bürgermeister, Fabian Mayer, und der Leiter des Statistischen Amts, Thomas Schwarz, das Ergebnis präsentieren. Es gibt dazu eine Live-Übertragung auf Facebook.

Bei solchen Wahlen gelingt es allerdings selten einem Bewerber, auf Anhieb die absolute Mehrheit der Stimmen zu erreichen, die für einen Sieg notwendig ist. In diesem Fall findet am 29. November eine zweite Wahl statt. Dann entscheidet die Mehrheit der gültigen Stimmen.