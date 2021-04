Mehrere Hundert Teilnehmer

"Querdenker"-Kundgebung in Stuttgart beginnt – keine Abstände

03.04.2021, 12:12 Uhr | dpa, t-online

"Querdenker" am Stuttgarter Marienplatz: Mehrere Hundert Menschen nahmen bei einer ersten Kundgebung gegen die Corona-Auflagen am Samstag teil. Abstände wurden größtenteils nicht eingehalten. (Quelle: Leonhard Simon/imago images)

In Stuttgart erwarten Polizei und Stadt mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz ist im Einsatz. Bei einer ersten Kundgebung nahmen mehrere Hundert Menschen teil, Abstände wurden nicht eingehalten.

Die Polizei hat sich am Samstagvormittag in Stuttgart mit einigen Hundert Beamten für mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen und geplante Gegenproteste in gerüstet. Rund 2.500 Menschen werden allein zu einer Kundgebung der sogenannten Querdenken-Bewegung am heutigen Nachmittag (16 Uhr) auf dem Cannstatter Wasen am Neckar erwartet. Allerdings gehen Schätzungen derzeit davon aus, dass es auch deutlich mehr werden könnten.

Um kurz vor zwölf Uhr begann eine erste Kundgebung am Marienplatz, bei der nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Menschen teilnahmen. Die Versammlungsauflagen hinsichtlich des Tragens von Masken und dem Einhalten von Abständen, wurden laut Polizei größtenteils nicht eingehalten. Die Stadt Stuttgart hat im Falle von Verstößen gegen die Maskenpflicht und die vorgeschriebenen Abstände angekündigt, Versammlungen aufzulösen.

Die "Querdenken"-Bewegung und ihre Mitstreiter sprechen sich gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen aus. Die Bewegung wird vom Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet. Die Stadt hatte keine Handhabe für ein Verbot der Demo am Wasen gesehen, das Gesundheitsministerium zeigte sich besorgt.

Im vergangenen Sommer hatten auf dem Wasen bis zu 10.000 Menschen demonstriert. Zuletzt hatte am 20. März eine Demonstration in Kassel mit mehr als 20.000 Menschen für Schlagzeilen gesorgt – erlaubt waren nur 6.000. Es kam zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen.