OB und Fußballprofi im Restaurant

Bayern-Star lästert über Stuttgarter Rasen

30.12.2021, 16:04 Uhr | t-online, KS

Bayern-Stürmer Serge Gnabry und der Stuttgarter OB Frank Nopper haben sich zufällig bei einem Essen getroffen. Wenig später beschwerte sich der Profi über den Rasen der Mercedes-Benz-Arena.

Heutiger Bayern-Profi Serge Gnabry, der 1995 in Stuttgart geboren wurde, hat seine Heimat besucht. Im Restaurant "La Commedia" wurde der 26-Jährige gefragt, ob er sich mit dem Stuttgarter OB Frank Nopper fotografieren lassen würde. Er antwortete mit "Ja gern, wenn es der echte OB ist", wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten.

OB Frank Nopper sei gerade aus seinem Urlaub in Frankreich zurückgekehrt und habe ebenfalls das italienische Restaurant besucht. Nopper und Gnabry hätten sich daraufhin unterhalten und eine erste Gemeinsamkeit festgestellt: Beide spielten einst auf der Waldau Fußball – Gnabry bei den Stuttgarter Kickers und Nopper für den TUS.

Restaurant in Stuttgart: Corona, Silvester und Rasen

Neben der Kritik an Gnabrys Kollegen Joshua Kimmich und Wünschen für das neue Jahr, nutzte der Nationalspieler die Möglichkeit, um eine Beschwerde loszuwerden. Der Rasen in der Mercedes-Benz-Arena, Spielstätte des VfB Stuttgarts, sei eine Zumutung. Dagegen müsse etwas getan werden, heißt es.

Der VfB Stuttgart empfang am 16. Spieltag den Tabellenführer aus München. Nach 90 Minuten mussten sich die Schwaben mit einer 0:5-Pleite abfinden. Mit drei Toren und zwei Vorlagen war Gnabry entscheidend am Sieg beteiligt.



Bayern-Coach Julian Nagelsmann vermutete, der Verein habe den Platz zuvor "gekämmt". Lange Grashalme seien "ein Indiz dafür, dass der Platz nicht gut ist."

Auch der DFB beschwerte sich

Nopper soll bereits in seinem Urlaub einen Anruf von Oliver Bierhoff erhalten haben. Der Manager des DFB habe ihm gesagt, dass der Rasen im Waldau-Stadion zum Training nichts tauge.



Die Deutsche Nationalmannschaft besucht bei ihren Aufenthalten in Stuttgart das Waldhotel und trainiert auf benachbarten Plätzen. Das Gespräch findet sein Ende, nachdem beide zu Tisch gerufen worden sind.

Serge Gnabry spielte von 2006 in der Stuttgarter Jugend und schaffte den Sprung in den Profikader. Fünf Jahre später verließ er Deutschland in Richtung Arsenal, England. Heute spielt der Offensivstar beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München.