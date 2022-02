Kirchheim unter Teck

Zwei Tote auf Parkplatz – Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

16.02.2022, 21:08 Uhr | pb, t-online

Parkplatz in Kirchheim/Teck: Die Polizei entdeckte dort am Mittwochabend zwei Tote. (Quelle: 7aktuell)

Die Polizei ist in Kirchheim unter Teck bei Stuttgart derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz: Nach Schüssen wurden dort zwei Menschen tot aufgefunden. Jetzt laufen die Ermittlungen.

In Kirchheim unter Teck bei Stuttgart sind am Mittwoch zwei Personen tot aufgefunden worden. Auf einem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum "Nanz" waren gegen 19.30 Uhr Schüsse gefallen. Kurz darauf fanden alarmierte Polizisten eine tote Frau und einen toten Mann an einem Auto vor.

Das bestätige ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen t-online. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Auf Twitter schrieb die Polizei Reutlingen inzwischen, der Mann habe nach ersten Erkenntnissen erst die Frau und anschließend sich selbst erschossen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Die Polizei ist in Kirchheim unter Teck weiter mit einem Großaufgebot vor Ort, der Bereich wurde von den Einsatzkräften weiträumig abgesperrt.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.