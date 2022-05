Aktualisiert am 03.05.2022 - 19:24 Uhr

Zu nah am Gleis: Durchfahrender Zug verletzt Frau lebensgefährlich

Am Stuttgarter Bahnhof ist eine Frau von einem durchfahrenden Zug schwer verletzt worden. Sie hatte sich offenbar zu nah an der Bahnsteigkante aufgehalten. Die Polizei geht bisher von einem Unfall aus.

Eine Frau ist an einem Stuttgarter Bahnhof am Dienstag von einem durchfahrenden Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe sich in der Nähe der Bahnsteigkante aufgehalten und sei durch den Eurocity touchiert worden, teilte die Polizei mit.