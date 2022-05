Staatsanwaltschaft durchsucht Innenministerium

Das Ministerium teilte am Freitagabend mit, die Staatsanwaltschaft pr├╝fe den Sachverhalt und treffe die notwendigen Ermittlungsschritte. Mit Blick auf das laufende Verfahren der Staatsanwaltschaft k├Ânne sich das Ressort aktuell hierzu nicht weiter in der ├ľffentlichkeit ├Ąu├čern. Strobl hat zu dem Ermittlungsverfahren noch nicht Stellung genommen. Der CDU-Landeschef f├Ąhrt auch nicht zum Bezirksparteitag der CDU Nordw├╝rttemberg in Waiblingen an diesem Samstag, obwohl er im Programm angek├╝ndigt war. Stattdessen gebe es ein voraufgezeichnetes Gru├čwort per Video, sagte eine Sprecherin der Landes-CDU.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft hatte zuvor Strobls Verhalten scharf kritisiert. "W├Ąre Innenminister Strobl ein Polizist, h├Ątte ihn das Innenministerium schon suspendiert und man h├Ątte eine Pressemitteilung herausgegeben, die eine R├╝ckkehr sehr schwer gemacht h├Ątte", sagte Landeschef Ralf Kusterer der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf die R├╝cktrittsforderungen der Opposition erkl├Ąrte der Gewerkschafter, er habe "Verst├Ąndnis f├╝r die politischen Bewertungen in der Causa Strobl".

Kusterer begr├╝├čte die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Innenminister wegen der Weitergabe eines Schreibens des Anwalts des beschuldigten Beamten an die Presse. Man k├Ânne den Eindruck gewinnen, "dass die Unschuldsvermutung im Innenministerium nichts gelte". Kusterer sagte: "Der Vertrauensverlust in der Polizei, aber auch bei den B├╝rgerinnen und B├╝rgern wirkt schwer." Er pl├Ądierte daf├╝r, dem Innenministerium das Disziplinarverfahren gegen den hohen Beamten zu entziehen und am besten dem Staatsministerium zu ├╝bertragen.

Die Opposition sieht in Kusterers ├äu├čerungen ein Misstrauensvotum der Polizei gegen den Minister. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch erinnerte an einen legend├Ąren Spruch von Ex-Bundesfinanzminister Wolfgang Sch├Ąuble (CDU), der auch Strobls Schwiegervater ist: "Da w├╝sste Wolfgang Sch├Ąuble, was es geschlagen hat: Isch Over", schrieb Stoch auf Twitter. "Wissen Sie es auch, Herr Kretschmann?"

Sein Kollege von der FDP, Hans-Ulrich R├╝lke, sagte, die Kritik der Gewerkschaft an Strobl sei "vernichtend". Nur Regierungschef Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) erkenne nicht, "dass dieser Minister endg├╝ltig verbrannt ist. Dieses Misstrauensvotum kann er nicht ignorieren. Wie lange will er noch zuschauen?" Kretschmann hatte seinem Vize-Regierungschef Strobl am Mittwoch das "volle Vertrauen" ausgesprochen, sich aber zu den Ermittlungen nicht ge├Ąu├čert.

Zu den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Journalisten und den Minister sagte Kusterer: "Es mag schon wie eine verkehrte Welt wirken, wenn ausgerechnet der Journalist jetzt zum Beschuldigten wird, der durch seine professionelle Arbeit dazu beigetragen hat, dass vieles, was nicht so richtig in der Politik und dem Innenministerium l├Ąuft, bekannt wird. Dabei kann man verstehen, dass viele Insider die Verantwortung nicht beim Journalisten sehen."