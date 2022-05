Südwest-SPD will Kurs von Scholz in Ukraine stützen

Die SPD in Baden-W├╝rttemberg will bei ihrem kleinen Parteitag am Samstag (12.00 Uhr) in Stuttgart den Kurs von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der Ampel-Koalition im Ukraine-Krieg st├╝tzen. Mit einem Initiativantrag will die F├╝hrung um Landeschef Andreas Stoch sich unter anderem hinter angek├╝ndigte Lieferungen von schweren Waffen an Kiew im Abwehrkampf gegen Russland stellen. Die etwa 180 Delegierten erwartet bei dem Treffen zudem ein Gru├čwort von Scholz per Video.