Die Opposition im Stuttgarter Landtag will Innenminister Strobl mit einer Debatte weiter unter Druck setzen, nachdem er geheime Informationen weitergegeben haben soll. Doch der Titel der Debatte selbst stand vorab in der Kritik.

Die Opposition in Baden-W├╝rttemberg will in der Aff├Ąre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens Innenminister Thomas Strobl (CDU) weiter in die Enge treiben. Die FDP-Fraktion hat dazu im Landtag f├╝r diesen Mittwoch eine Debatte beantragt, die den Titel tr├Ągt: "Verdacht der Ver├Âffentlichung von Dienstgeheimnissen ÔÇô Wer kann dem Dienstherrn Strobl noch trauen?"