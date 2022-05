Landesweite Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst

Viele Eltern in Baden-W├╝rttemberg m├╝ssen sich am Donnerstag erneut um eine alternative Betreuung f├╝r ihre Kinder bem├╝hen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem landesweiten Aktionstag mit Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen.

In St├Ądten im ganzen Land wollen Besch├Ąftigte ihre Arbeit niederlegen, um eine bessere Bezahlung zu erreichen. Nach einer Auftaktkundgebung in Stuttgart (10.30 Uhr) ist in der Landeshauptstadt ein Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant. Gestreikt werden soll unter anderem auch in Karlsruhe, Freiburg, Ulm und T├╝bingen. Die Gewerkschaft rechnet nach eigenen Angaben mit mehr als 5000 Teilnehmenden bei den Warnstreiks.