Rülke wirft Strobl "Anschlag auf Gewaltenteilung" vor

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat Innenminister Thomas Strobl (SPD) in der Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens einen Angriff auf den Rechtsstaat vorgeworfen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) müsse "Strobls Anschlag auf die Gewaltenteilung" umgehend beenden, forderte Rülke am Mittwoch in Stuttgart.