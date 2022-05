Urteil vom Datenschützer: Strobl hat rechtswidrig gehandelt

Der Datenschutzbeauftragten Stefan Brink gibt nun offiziell bekannt: Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat aus seiner Sicht mit der Weitergabe eines Schreibens des Anwalts eines ranghohen Polizisten an einen Journalisten klar gegen das Gesetz versto├čen. Zu dem Ergebnis kommt ein "datenschutzaufsichtsrechtliches Pr├╝fverfahren", zu welchem ihn die SPD aufgefordert hat. In einem neunseitigen Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, begr├╝ndet Brink, warum Strobl aus seiner Sicht gegen den Datenschutz versto├čen hat. Deshalb hat der oberste Datensch├╝tzer im S├╝dwesten nun auch ein aufsichtsbeh├Ârdliches Verfahren in der Sache er├Âffnet.