Katholikentag in Stuttgart beginnt

In Stuttgart wird am Mittwoch (18.00 Uhr) der 102. Deutsche Katholikentag er├Âffnet. Angesichts des Ukraine-Kriegs soll die Er├Âffnungsveranstaltung den Charakter einer Friedenskundgebung erhalten. Einer der Redner ist Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier. Im Anschluss an die Er├Âffnung gibt es ein Stra├čenfest in der Innenstadt und einen "Abend der Begegnung", mit dem sich das gastgebende Bistum Rottenburg-Stuttgart vorstellt.