Friedensethik im Zentrum Katholikentag startet in Stuttgart 25.05.2022 Besucher des letzten Katholikentags 2018 in Münster (Archvibild): In diesem Jahr werden weniger Menschen erwartet.

Der diesj├Ąhrige Katholikentag findet in Stuttgart statt. Das brennende Dauerthema: Die Position im Ukraine-Krieg. Auch weitere Themen besch├Ąftigen die katholische Kirche derzeit.

Vor Beginn des Katholikentags in Stuttgart an diesem Mittwoch hat die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, vor einer Vernachl├Ąssigung der Entwicklungspolitik gewarnt. "Wir fordern, den entwicklungspolitischen Etat gem├Ą├č dem Koalitionsvertrag an die Verteidigungsausgaben zu koppeln und nicht etwa zu k├╝rzen", sagte Stetter-Karp der Deutschen Presse-Agentur. "Wie dringend das ist, zeigen die Ersch├╝tterungen der Nahrungsmittelm├Ąrkte und die bedr├╝ckenden Nachrichten aus Afrika."

Gerade f├╝r Christen stelle der russische Angriff auf die Ukraine eine besondere Herausforderung dar, sagte Stetter-Karp. Prinzipiell seien Christen in der Nachfolge von Jesus der Gewaltfreiheit und dem Frieden verpflichtet. "Gleichzeitig k├Ânnen wir seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges den Ukrainern nicht ihr Recht auf einen souver├Ąnen Staat, auf ihre Unversehrtheit und ein Leben in Freiheit absprechen. Das f├╝hrt in der Friedensethik zu massiven Verunsicherungen."

Stuttgart: Friedenskundgebung zum Start des Katholikentags

Das ZdK ist Veranstalter des Katholikentags, der am Mittwochabend 18 Uhr mit Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier er├Âffnet wird. Angesichts des Ukraine-Kriegs soll die Auftaktveranstaltung den Charakter einer Friedenskundgebung erhalten. Am Freitag ist eine weitere Kundgebung in Solidarit├Ąt mit den Menschen in der Ukraine geplant, und am Samstag diskutieren der Fraktionsvorsitzende der Europ├Ąischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), und der Politikwissenschaftler und Milit├Ąrexperte Carlo Masala ├╝ber "Putins Angriffskrieg und die Folgen".