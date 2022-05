Steinmeier unterstützt Reformprozess in katholischer Kirche

Durch die "Zeit"-Beilage "Christ & Welt" war am Dienstag bekanntgeworden, dass B├Ątzing in seinem Limburger Bistum einen Pfarrer trotz Vorw├╝rfen sexueller Bel├Ąstigung bef├Ârdert hatte. Der Priester soll demnach im Jahr 2000 eine evangelische Pfarrerin in Ausbildung verbal und k├Ârperlich sexuell bel├Ąstigt haben, sp├Ąter auch eine angehende Gemeindereferentin. Ein Bistumssprecher sagte dazu, B├Ątzing habe eine Ermahnung gegen den Priester ausgesprochen. Weil der Priester Reue gezeigt und sich entschuldigt habe, habe B├Ątzing ihn aber doch zum Bezirksdekan ernannt.

Die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, wies am Mittwoch darauf hin, dass es sich nach ihrer Kenntnis nicht um strafrechtlich relevante Vorg├Ąnge gehandelt habe. "Aber die Frage, warum Bischof B├Ątzing in dieser Situation den betreffenden Priester dann als Regionaldekan eingesetzt hat, das ist nat├╝rlich eine Frage, die wahrscheinlich nicht nur ich mir stelle, und insofern gehe ich schon davon aus, dass hier er zu einem Fehler m├Âglicherweise in der Vergangenheit auch Stellung nehmen muss."

Der bis Sonntag laufende Katholikentag umfasst 1500 Veranstaltungen und findet erstmals seit vier Jahren wieder in Pr├Ąsenz statt, allerdings mit viel weniger Teilnehmern als zuletzt, etwa 25.000. Darunter sind allein 7000 Mitwirkende. Zum Katholikentag 2018 in M├╝nster waren 90.000 Menschen gekommen.

Angesichts dieses R├╝ckgangs mussten sich die Verantwortlichen fragen lassen, warum der ungleich kleinere Katholikentag in Stuttgart mit zehn Millionen Euro genauso viel koste wie der besucherstarke in M├╝nster und ob es noch gerechtfertigt sei, so viel ├Âffentliches Geld daf├╝r auszugeben. Der Kirchenrechtler Thomas Sch├╝ller kritisierte Katholikentage als "kostspielige Strohfeuer ohne Nachhaltigkeit".

Stetter-Karp r├Ąumte ein, die Anmeldezahlen h├Ątten nicht nur mit Corona zu tun, sondern auch damit, dass die katholische Kirche durch eine "krisenhafte Situation" gehe. "Es ist bestimmt kein Zufall, dass wir im Programm ├╝ber 30 Veranstaltungen zu den dr├Ąngenden Reformfragen in der katholischen Kirche haben."

Ein anderes ├╝berragendes Thema ist der Ukraine-Krieg. Gerade f├╝r Christen stelle der russische Angriff eine Herausforderung dar, sagte Stetter-Karp der Deutschen Presse-Agentur. Prinzipiell seien Christen in der Nachfolge von Jesus der Gewaltfreiheit und dem Frieden verpflichtet. "Gleichzeitig k├Ânnen wir seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges den Ukrainern nicht ihr Recht auf einen souver├Ąnen Staat, auf ihre Unversehrtheit und ein Leben in Freiheit absprechen. Das f├╝hrt in der Friedensethik zu massiven Verunsicherungen."