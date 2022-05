27.000 Teilnehmer beim Katholikentag: Viel oder wenig?

Der Katholikentag in Stuttgart hat etwa 27.000 Teilnehmer angezogen. Es seien 20.000 Dauerteilnehmer und 7000 Tagesg├Ąste gewesen, teilte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als Veranstalter am Samstag mit. Die Zahl liegt innerhalb des erwarteten Rahmens von 20.000 bis 30.000 Teilnehmern. Beim letzten Katholikentag 2018 in M├╝nster waren mehr als drei Mal so viele Teilnehmer gez├Ąhlt worden, etwa 90.000. Der starke R├╝ckgang wird zum einen auf die Corona-Pandemie, zum anderen auf die Krise der katholischen Kirche etwa durch den Missbrauchsskandal zur├╝ckgef├╝hrt.