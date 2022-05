Volkswagen-Konzernverkäufe brechen im April weiter ein

Der Autokonzern Volkswagen hat im vergangenen Monat einen weiteren Verkaufseinbruch erlebt. Weltweit lieferten die Wolfsburger mit s├Ąmtlichen ihrer Marken nur 516.500 Fahrzeuge aus und damit 37,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dabei wog vor allem das Minus in China schwer, wo die Verk├Ąufe um die H├Ąlfte abrutschten.

Den Konzern belastet derzeit weiter der Mangel an Elektronikchips, in China kommt die rigide Corona-Politik mit lokalen Lockdowns zus├Ątzlich zum Tragen. Die Volksrepublik ist der wichtigste Automarkt der Welt. Probleme in der Teilebeschaffung f├╝r VW-Werke und damit f├╝r die Produktion gab es seit Ende Februar au├čerdem im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, weil in dem Land mehrere gro├če Zulieferer der Autobranche angesiedelt sind.