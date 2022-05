VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Florian Kohfeldt

Kohfeldt startete zun├Ąchst mit zwei Erfolgen gegen Bayer Leverkusen (2:0) und den FC Augsburg (1:0) in der Bundesliga sowie dazwischen einem weiteren Sieg in der Champions League gegen Red Bull Salzburg (2:1). Danach begann f├╝r den Letzten in der Gruppe G der K├Ânigsklasse bis Februar eine Negativserie von acht Niederlagen und zwei Unentschieden in zehn Pflichtspielen.