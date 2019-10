Der Sport-Woche im Blog

Wuppertaler SV zum Pokalspiel beim TSV Bochholt

07.10.2019, 18:00 Uhr | t-online.de

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Am Mittwoch geht's für die Wuppertaler zum Achtelfinalspiel nach Bochholt. Das Pokalspiel gegen den TSV steht an. Der WSV hat nun die Ticketpreise auf seiner Facebookseite veröffentlicht. Vor Ort wird es einen separaten Eingang für Wuppertaler geben. Dieser ist vom Gästeparkplatz erreichbar.

Der Bergische HC kann doch noch gewinnen! Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge siegte der BHC gestern mit 26:23 gegen GWD Minden und haben damit hoffentlich die Trendwende geschafft. Dementsprechend groß war der Jubel nach dem Spiel:

Der fotografische Blick auf #bergischerhc gegen GWD Minden in der LIQUI MOLY HBL #diekraftinuns #dasloewenrudel #hartwieeisen Fotos: afi-fotodesign Gepostet von Bergischer Handball-Club 06 am Sonntag, 6. Oktober 2019

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Wuppertal.



