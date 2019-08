Barmer Anlagen

Tote Fische lösen Einsatz der Feuerwehr in Wuppertal aus

27.08.2019, 10:05 Uhr | t-online.de

Wasser aus Feuerwehrautos spritzt in einen Teich: In Wuppertal musste ein Teich wegen Wassermangel von der Feuerwehr aufgefüllt werden. (Quelle: Claudia Otte)

Noteinsatz wegen toter Fische in Wuppertal. Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag in die Barmer Anlagen ausgerückt. Dort hatten Spaziergänger tote Fische in einem Teich entdeckt.

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Montag große Mengen Wasser in einen Teich bei den Barmer Anlagen in Wuppertal gepumpt. Hintergrund des Einsatzes waren zahlreiche tote Fische, die Spaziergänger entdeckt hatten. Sie schwammen tot an der Wasseroberfläche.

Tote Fische in einem Eimer: Die Tiere sind wohl wegen Wassermangels verendet. (Quelle: Claudia Otte)



Da der Wasserstand in dem Teich bereits sehr niedrig war, rückte die Feuerwehr an und pumpte 400 Kubikmeter Wasser, also 400.000 Liter, in das Gewässer, um die restlichen Fische zu retten.









Ein Feuerwehrauto im Einsatz: Um den Teich in Wuppteral aufzufüllen, rückten fünf Fahrzeuge an. (Quelle: Claudia Otte)



Insgesamt waren laut "WZ" fünf Fahrzeuge der Feuerwehr beteiligt. Gegen 20.30 Uhr sei der Einsatz wieder beendet gewesen, hieß es.