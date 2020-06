Hunderte in Quarantäne

Wuppertaler Grundschule wegen Corona-Fall geschlossen

17.06.2020, 10:00 Uhr | tme, t-online.de

Klassenraum einer Schule mit ausreichend Abstand (Symbolbild): In Wuppertal sind Hunderte Schüler und Lehrer wegen eines Corona-Falls nun unter Quarantäne gestellt worden. (Quelle: Oberthäuser/imago images)

Für die Kinder der Grundschule Peterstraße in Wuppertal war der gerade erst wieder aufgenommene Unterricht schnell wieder vorbei. Denn ein Schüler hatte sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert.



Weil ein Schüler der Grundschule Peterstraße in Wuppertal positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, musste die Einrichtung nach nur wenigen Tagen Unterrichtsbetrieb wieder geschlossen werden. Wie die Stadt berichtet, hatte der Junge die Schule zuletzt am 8. Juni besucht.

Seine Eltern hatten wegen Symptomen ein Krankenhaus aufgesucht und seien positiv getestet worden, hieß es. Auch der Junge habe einen positiven Corona-Befund erhalten.

Nach Bekanntwerden der Infektion hat die Stadt den Schulbetrieb am Dienstag eingestellt und in einer aufwendigen Aktion alle 350 Schüler und Lehrer mittels eines Reihen-Screenings testen lassen. Denn eine Infektionskette innerhalb der Schule kann nicht sicher ausgeschlossen werden, heißt es von Seiten der Stadt.

Kritik an Schulöffnungen

Auch würden nun alle Schüler und Lehrer unter Quarantäne gestellt. Für die Eltern gelte die Quarantäne als Kontaktpersonen zweiten Grades zwar nicht, berichtet die "WZ". Dennoch werde sie auf freiwilliger Basis empfohlen.

Wie die "WZ" berichtet, verursachte die Testaktion am Dienstag große Verunsicherung in der Schule. Eltern hätten teilweise Stunden auf ihre Kinder warten müssen, bis diese getestet worden seinen. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in voller Schutzausrüstung hätten die Kinder verunsichert.



Kritik kam auch an der Öffnung der Schulen so kurz vor den Sommerferien auf, die mit einem hohen Risiko verbunden sei. Kritiker sehen sich nun bestätigt.