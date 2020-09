Stimmen zur Wahl

Uwe Schneidewind wird neuer Wuppertaler Oberbürgermeister

Wuppertal hat gewählt: Uwe Schneidewind setzte sich gegen den Amtsinhaber Andreas Mucke durch. Der Sozialdemokrat hatte für den Erfolg seines Herausforderers eine Erklärung.

Damit hatten nicht alle gerechnet: Prof. Dr. Uwe Schneidewind ist seit Sonntagabend der 12. freigewählte Oberbürgermeister in der Nachkriegsgeschichte Wuppertals.



In einem spannenden Finish setzte sich der gemeinsame Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU mit 53,5 Prozent der abgegebenen Stimme gegen den sozialdemokratischen Amtsinhaber Andreas Mucke durch. Für EX-OB Mucke stimmten. Die Wahlbeteiligung lag mit 37,2 Prozent und damit knapp 4 Prozentpunkte höher als bei der Stichwahl am 27. September 2015.

Schneidewind schiebt sich an Mucke vorbei

Als knapp ein Drittel der 272 Stimmbezirke ausgezählt waren, lag Andreas Mucke noch mit einem sicheren Abstand vor seinen Gegenkandidaten. Doch schrittweise schob sich Schneidewind, von Stimmbezirk zu Stimmbezirk, an seinen Mitbewerber heran, der fünf Jahre lang die Geschicke der Stadt gleitet hatte. Um 18.45 Uhr war dann alles entschieden. Der neue Oberbürgermeister hieß Uwe Schneidewind.

Im Brauhaus hinter dem Barmer Rathaus wollten die Sozialdemokraten eigentlich ihren Spitzenkandidaten feiern. Doch um 19 Uhr musste ein sichtlich angeschlagener Andreas Mucke seine Niederlage einräumen. "Wenn zwei große Parteien einen renommierten Wissenschaftler aufstellen, dann sei von vorherein klar gewesen: Das wird knapp". Ähnlich hatte Mucke bereits Tage vor der Stichwahl gegenüber t-online argumentiert. Die aus seiner Sicht geringe Wahlbeteiligung habe Schneidewind sicherlich in die Karten gespielt so Mucke. Doch trotz allem: "Mein Glückwunsch an Prof. Schneidewind."

Besser war natürlich die Stimmung in der Partylocation "Palazio" in der Elberfelder Kasinostraße. Hier feierten Grüne und Christdemokraten ihren Wahlsieger. Es sei ein überwältigendes Gefühl, so Schneidewind in einer ersten Stellungnahme gegenüber dem WDR. "Das war eine gewaltige Mannschaftsleistung. Und dass das am Ende dann erfolgreich war, ist ein faszinierendes Gefühl."