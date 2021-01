Wegen Überfüllung

Wuppertaler Krematorium muss Leichen in Zelten lagern

02.01.2021, 10:26 Uhr | t-online

Weil ein Krematorium in Wuppertal aufgrund der Corona-Toten nicht mehr genug Platz zum Lagern von Leichen hat, mussten nun vier Zelte aufgebaut werden.

Das Technische Hilfswerk in Wuppertal hat am Silvestertag damit begonnen, Zelte vor dem Bergischen Krematorium in Wuppertal aufzubauen. Der Grund: Offenbar ist das Krematorium wegen zahlreicher Corona-Toten am Limit und kann nicht mehr alle Särge mit den Leichnamen im Gebäude lagern. Das teilte die Stadt mit.

Mitarbeiter des THWs im Einsatz: Sie haben am Silvestertag die Zelte vor dem Krematorium aufgebaut. (Quelle: Oelbermann/imago images)



Demnach sei das privat betriebene Krematorium überlastet. Die Stadt habe das THW deswegen darum gebeten, die Zelte aufzustellen. Die Stadt betonte in einer Mitteilung, dass es sich um eine "Zwischenlösung" handele, die auch mit den Feiertagen zu tun hätte.

Seit Heiligabend sind laut Stadt mit Stand 31.12.2020 zwölf Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Damit liegt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie bei 218.