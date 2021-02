Ansteckende Varianten

Wuppertal will bald nach Corona-Mutationen suchen

01.02.2021, 10:07 Uhr | t-online

Ein Corona-Bluttest (Symbolbild): In Wuppertal will die Stadt zukünftig nach Corona-Mutationen suchen. (Quelle: Cavan Images/imago images)

Die Corona-Mutationen bereiten Deutschland Sorge, denn sie sollen teilweise ansteckender sein, als das bisherige Virus. Wuppertal will nun positive Tests auf Mutationen untersuchen.

In Wuppertal sollen nach Willen der Stadt bald positive Corona-Tests auf Mutationen untersucht werden. Das berichtet die "WZ". Sozialdezernent Stefan Kühn kündigte gegenüber dem Blatt demnach an, dass man die positiven Tests auf Mutationen des Virus aus Großbritannien und Südafrika untersuchen wolle.

Denn es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich die veränderten Viren auch in Deutschland durchsetzen, so Kühn. Deswegen wolle man "vor der Lage" sein. Einen genauen Zeitplan, wann und wie mit der Suche begonnen werden soll, kündigte er nicht an.

In Wuppertal ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen derweil weiter gestiegen. Die Stadt meldete im Vergleich zum Freitag 155 neue Fälle. Da aber gleichzeitig auch mehr Menschen als genesen von einer Covid-19-Erkrankung gelten, hat sich der Corona-Inzidenz kaum verändert. Er liegt nun bei 122,82. Das waren 1,4 Punkte mehr. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie in Wuppertal 11.912 mit dem Virus infiziert. Als genesen gelten 10.717.