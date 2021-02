Inzidenzwert zu hoch

Wuppertal will Kontakte weiter beschränken

Menschen in der Fußgängerzone von Wuppertal (Archivbild): Der Corona-Krisenstab glaubt nicht daran, dass der Inzidenz bis zum 14. Februar unter 50 sinken will – und plant deswegen schärfere Kontaktbeschränkungen. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)

Weil Wuppertal nicht glaubt, bis Mitte Februar auf einen Inzidenzwert von unter 50 zu kommen, hat die Stadt beim Land beantragt, die Kontakte weiter beschränken zu dürfen. Ob es so weit kommt, ist aber noch unklar.

In Wuppertal könnten die Kontaktbeschränkungen am Mittwoch weiter verschärft werden. Denn mit den bisherigen Corona-Maßnahmen werde es nicht gelingen, den Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, bis zum derzeit geplanten Ende des Lockdowns am 14. Februar 2021 auf 50 Fälle zu senken. Das teilte der Leiter des Krisenstabes, Stadtdirektor Johannes Slawig, am Montag auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Oberbürgermeisters mit.

Der Hintergrund: Eine Anfrage der Landesregierung, gerichtet an alle Städte und Kreise. Die Planer im Gesundheitsministerium wollten wissen, ob es gelingen werde, den Wert bis zum Stichtag 14. Februar auf 50 zu senken. "Für Wuppertal halte ich das für vollkommen unrealistisch", so Slawig.

Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 116,06 (Stand 2. Februar 2021). Seit dem Jahreswechsel sei der Wert zwar von über 200 langsam aber stetig gesunken, dennoch könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Wert bis Mitte Februar unter die kritische Grenze falle, erläuterte Slawig.

"Kein Anlass für Lockerungen"



In den zurückliegenden sieben Tagen wurden 412 Neuinfektionen gemeldet. "Knapp die Hälfte der Neuinfizierten hat sich im eigenen Haushalt angesteckt", erläuterte Gesundheitsdezernent Stefan Kühn. Der Rest habe keine Angaben über den Ansteckungsort und die Umstände machen können. Kühn: "Wir haben es derzeit mit einem breit angelegten, diffusen Infektionsgeschehen zu tun." Das bedeutet für den Krisenstab: "Die Zahlen geben derzeit keinen Anlass zur Lockerung." Ganz im Gegenteil: Die Stadt hat bei der Landesregierung den Antrag gestellt, die Kontaktbeschränkungen weiter verschärfen zu können.

Sollte das Land dem Antrag zustimmen, dann wird sich schon ab Mittwoch ein Haushalt nur noch mit den Angehörigen eines weiteren Hausstandes treffen dürfen. Dabei darf die Gesamtzahl der Personen fünf nicht überschreiten. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Denn anders als in anderen Bundesländern wie etwa Berlin gilt die genannte Regel in NRW bisher nur bei privaten Treffen im öffentlichen Raum.



Treffen draußen nur mit einer weiteren Person

Zudem wird die Zahl der standesamtlichen Trauungen auf fünf und die der Beerdigungen auf 25 wöchentlich begrenzt. Für private Treffen im öffentlichen Raum gilt auch weiterhin, dass Treffen nur zwischen Angehörigen eines Hausstands sowie einer weiteren Person gestattet sind.

Parallel zu den Kontaktbeschränkungen setzt der Krisenstab aber weiterhin auf eine zügige Fortsetzung der Impfmaßnahmen. "Ein wirksamer Ausweg, den Inzidenzwert nicht wieder weiter ansteigen zu lassen, ist eine schnelle Verbreitung der Impfmaßnahme", ist sich Slawig sicher.