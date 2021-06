Beim Einparken

Frau fährt in Schaufensterscheibe - Verletzte

08.06.2021, 18:12 Uhr | dpa, t-online

Ein Notarztwagen in Wuppertal (Archivbild): Beim Einparken ist eine Frau in eine Schaufensterscheibe gefahren. (Quelle: Tim Oelbermann/imago images)

Kurioser Unfall in Wuppertal: Als sie ihren Pkw einparken wollte, krachte eine Frau in ein Bekleidungsgeschäft. Neben vier Verletzten gab es auch einen hohen Sachschaden.

Eine 54-Jährige hat in Wuppertal beim Einparken die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts der Friedrich-Ebert-Straße gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in Elberfeld gegen 11.30 Uhr.

Dabei wurden zwei Fußgänger im Alter von 63 und 66 Jahren, sowie die 72-jährige Betreiberin des Geschäfts und die Fahrerin verletzt. Am Fahrzeug und dem Gebäude entstand laut Polizei bei dem Unfall am Dienstag ein Sachschaden von circa 13.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Friedrich-Ebert-Straße ab der Kasinostraße voll gesperrt werden.