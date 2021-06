Wuppertal

Person stirbt bei Brand einer Gartenlaube in Wuppertal

21.06.2021, 06:33 Uhr | dpa

Eine Person ist am späten Sonntagabend bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Wuppertal gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Person beim Eintreffen der Einsatzkräfte an einer brennenden Gartenlaube aufgefunden. Sie starb noch am Einsatzort an ihren Brandverletzungen. Zur Identität des Opfers sowie zur Brandursache war bislang nichts bekannt.