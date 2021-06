Feuer in Wuppertal

Toter nach Brand einer Gartenlaube identifiziert

24.06.2021, 14:12 Uhr | dpa

Feuerwehreinsatz in Wuppertal: In einer Gartenlaube hat es gebrannt. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Nun hat die Polizei die Identität des Mannes geklärt.

Eine Person ist am späten Sonntagabend bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Wuppertal gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Person beim Eintreffen der Einsatzkräfte an einer brennenden Gartenlaube an der Oberen Lichtenplatzer Straße aufgefunden.

Sie starb noch am Einsatzort an ihren Brandverletzungen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, handelt es sich um den 58-jährigen Besitzer der Laube. Brand- und Todesursache sind aber weiterhin nicht bekannt. Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder einen Suizid gebe es laut Polizei nicht. Vermutlich führt ein Unfall oder ein technischer Defekt zum Feuer.