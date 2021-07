Explosion in Leverkusen

Rauchgas zieht bis Wuppertal – Entwarnung

27.07.2021, 15:12 Uhr | t-online

In Leverkusen schoss nach einer Explosion am Morgen eine riesige Rauchsäule in den Himmel. Die Auswirkungen waren auch in Wuppertal zu spüren.

Die schwere Explosion im Chempark Leverkusen hatte auch Auswirkungen auf Wuppertal und das Bergische Land. In der Stadt und Umgebung war Brandgeruch festzustellen. Wie die Stadt mitteilte, konnte eine Gesundheitsgefährdung allerdings ausgeschlossen werden.

Demnach waren Messfahrzeuge der Feuerwehr Wuppertal insbesondere in den Stadtteilen an der Grenze zu Solingen unterwegs gewesen. Um 13.40 Uhr vermeldeten die Einsatzkräfte, dass es in Wuppertal bisher keine Hinweise auf Gefahrenstoffe gebe.

Dennoch setzte die Feuerwehr die Messungen fort. Um 14.32 Uhr dann die endgültige Entwarnung. Außerdem sei kaum noch Geruchsbelastung wahrnehmbar, daher werde der Feuerwehrstab zurückgefahren, heißt es auf Twitter.