Wuppertal

Brandstiftung als Ursache für Feuer in Möbelhaus

01.12.2021, 15:37 Uhr | dpa

Das Feuer in einem schwedischen Möbelhaus in Wuppertal ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft durch Brandstiftung verursacht worden. Nach bisherigen Ermittlungen sei der Brand in einer Ausstellungswohnung in der Esszimmerabteilung gelegt worden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Ein Bett stand in Flammen und brannte komplett ab. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Sachschaden beträgt etwa 500.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Das Feuer war am Montagabend während der Öffnungszeiten ausgebrochen, als sich mehrere hundert Kunden und Mitarbeiter in dem Geschäft befanden. Die Sprinkleranlage sprang an, die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot.