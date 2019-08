Ursache noch unklar

Frau fährt gegen Ampel in Essen und reißt sie aus Verankerung

15.08.2019, 09:52 Uhr | t-online.de, tme

Unfallwarnung auf einem Polizeiwagen: In Essen hat es in der Nacht zu Donnerstag einen Verkehrsunfall gegeben. (Quelle: dpa)

In der Nacht auf Donnerstag ist eine Frau in Essen frontal gegen eine Ampelanlage gefahren und hat diese dadurch aus der Verankerung gerissen. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Donnerstag in Essen ist eine Ampelanlage aus der Verankerung gerissen und ein Fahrzeug erheblich beschädigt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei Essen t-online.de sagte, sei eine 52-jährige Autofahrerin am frühen Donnerstagmorgen gegen den Ampelmast am Kreisverkehr auf der Varnhorststraße gefahren.



Dadurch sei der Sprecherin zufolge der Ampelmast aus der Verankerung gerissen worden. Es sei bis zum Vormittag zu Verkehrsbehinderungen gekommen, da Teile der Ampel offenbar auf die Fahrbahn geragt hätten und der Verkehr durch Polizisten geregelt werden musste.







Bei der Anlage, die von der 52-Jährigen umgefahren wurde, handelt es sich um die Ampel an der Einmündung zum Kreisverkehr, vom Hauptbahnhof kommend. Bis eine neue Ampel aufgestellt ist, würden laut Polizei die Verkehrsschilder oder die Anweisungen von Polizisten gelten.



Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die 52-jährige Fahrerin des Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt.