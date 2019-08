Nach Trainingsaufenthalt

Lewis Holtby verlässt Rot-Weiss Essen wieder

19.08.2019, 16:15 Uhr | t-online.de

Der ehemalige Bundesliga-Profi Lewis Holtby hat Rot-Weiss Essen nach seinem Trainingsaufenthalt wieder verlassen. Er war vor drei Wochen nach Essen gekommen, um sich bei RWE fit zu halten.

Der 28-jährige ehemalige Bundesliga-Spieler Lewis Holtby trainiert nicht mehr beim Rot-Weiss Essen. Holtby, der schon bei Schalke 04 und dem Hamburger SV spielte, hatte nach Ablauf seiner Vertrages in Hamburg nach einer Möglichkeit gesucht, sich fit zu halten.

Der 28-Jährige traf in Essen auf ein altbekanntes Gesicht: RWE-Cheftrainer Christian Titz hatte Holtby schon in in der 1. und in der 2. Bundesliga trainiert und dort mit ihm zusammengearbeitet.







Wohin der vereinslose Holtby nach seinem Aufenthalt in Essen wechseln wird, ist noch unklar. Dass er bei RWE bleibt, ist jedoch eher unwahrscheinlich: Schon seit längerem gibt es Transfergerüchte, die sich vor allem um einen Wechsel ins Ausland drehen. Ganz oben auf der Liste soll die Türkei stehen.