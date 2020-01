Nach längerer Krankheit

Jazzmusiker Wolfgang Dauner ist tot

10.01.2020, 21:46 Uhr | sow , dpa

Der deutsche Jazzmusiker und Komponist Wolfgang Dauner ist tot. Er ist im Alter von 84 Jahren in Stuttgart verstorben.



Wolfgang Dauner ist am Freitagmorgen nach längerer Krankheit gestorben. Er wurde 84 Jahre alt. Das bestätigte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Stuttgart. Zuerst hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet. Über Jahrzehnte hinweg war Dauner einer der prägenden Figuren der deutschen Jazz-Szene.

Der Stuttgarter Musiker begann seine Laufbahn in den 50er Jahren in den amerikanischen Jazzclubs der Stadt. 1963 gründete er das Wolfgang-Dauner-Trio. Weitere Projekte kamen hinzu, auch jenseits der eigenen Bühne: Im Laufe seiner Karriere schrieb Dauner Musik für Film, Fernsehen, Theater und Musicalbühnen – unter anderem auch für die "Sendung mit der Maus".



Er gewann im Jahr 2016 einen Echo

Als Komponist, Bandleader und Arrangeur arbeitete er mit Größen der internationalen Jazz-Szene zusammen. Zu seinen Einflüssen zählten unter anderem Sonny Rollins, Bill Evans und John Coltrane.

Während seiner Karriere erhielt Dauner zahlreiche Auszeichnungen. 2016 wurde er etwa mit dem Jazz-Echo für sein Lebenswerk geehrt, 1997 erhielt er die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und 2005 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.