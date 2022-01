Er wurde 74 Jahre alt

Sänger Meat Loaf ist tot

21.01.2022, 09:18 Uhr | sow, t-online

Der als Michael Lee Aday geborene Grammy-Gewinner Meat Loaf ist tot. Wie sein langjähriger Agent bestätigte, verstarb er am Donnerstagabend.



Meat Loaf ist tot. Der Sänger verstarb am Donnerstag an der Seite seiner Frau Deborah. Er wurde 74 Jahre alt. Dies bestätigt Meat Loafs langjähriger Agent Michael Greene dem US-Magazin "Deadline".

Wie es in dem Bericht heißt, hatten auch die Töchter des Sängers, Pearl und Amanda, sowie enge Freunde die Gelegenheit, in seinen letzten Stunden bei ihm sein zu können. Die Todesursache sei dem Bericht zufolge nicht bekannt. Auch auf der offiziellen Facebook-Seite des Sängers wurde der Tod inzwischen bestätigt.

"Unser Herz ist gebrochen", heißt es dort in Trauer um den Rockstar und weiter: "Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat, und wir wissen all die Liebe und Unterstützung wirklich zu schätzen, während wir uns durch diese Zeit der Trauer bewegen, einen so inspirierenden Künstler und wunderschönen Mann zu verlieren."

Dem "I'd Do Anything For Love"-Sänger gelang vor allem mit seinem 1977 erschienenen Album "Bat out of Hell" ein Riesenerfolg. Bis heute gehört es zu den 35 meistverkauften Alben in der US-Geschichte. wurde, sowie für die Rolle des Eddie in der "Rocky Horror Picture Show". Insgesamt verkaufte er über 100 Millionen Alben und wirkte in über 65 Filmen mit ("Fight Club") mit.

