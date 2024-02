Sorge um Charles: Der britische König ist an Krebs erkrankt. Das teilte der Buckingham-Palast am Montag mit.

Palast macht Krebserkrankung öffentlich

Zudem bedankt sich Charles in dem Statement bei seinem "Ärzteteam für das rasche Eingreifen, das dank seines kürzlichen Eingriffs im Krankenhaus möglich war". Er stehe seiner Behandlung weiterhin positiv gegenüber und freue sich darauf, so bald wie möglich wieder voll in den öffentlichen Dienst zurückzukehren. "Seine Majestät hat sich dazu entschlossen, seine Diagnose mitzuteilen, um Spekulationen vorzubeugen und in der Hoffnung, dass dies das Verständnis der Öffentlichkeit für alle Menschen auf der ganzen Welt, die von Krebs betroffen sind, fördert."