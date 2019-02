Gila von Weitershausen

Sie kritisiert Silbereisens Besetzung im "Traumschiff"

28.02.2019, 19:59 Uhr | dpa

Schauspielerin Gila von Weitershausen findet die Besetzung des neuen "Traumschiff"-Kapitäns mit Florian Silbereisen misslungen. In einem Interview erklärt sie jetzt den Grund.



"Ich finde es nicht im Sinne des "Traumschiffs", wie es einmal war", sagte von Weitershausen der Münchner "Abendzeitung". Es verstehe sich nicht mit dem etwas altmodischen, nostalgischen Erzählen der seit Jahrzehnten populären ZDF-Serie.







"Natürlich verstehe ich, warum das gemacht wurde: Man will das Schlagerpublikum an Bord holen", sagte die 74-Jährige, die unter anderem mit "Der Bulle von Tölz" bekannt wurde und selbst mehrfach zu den Passagieren des "Traumschiffs" gehörte. "Aber dann sollte man vielleicht das ganze Konzept ändern und eine Schlagersendung oder etwas ganz anderes daraus machen", so die Mimin.