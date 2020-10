"Konservativer als Leute denken"

Sophia Thomalla spricht über Investment in Baubranche

02.10.2020, 21:00 Uhr | sow, dpa, t-online

Normalerweise macht sie Schlagzeilen mit neuen TV- oder Model-Engagements. Jetzt verkündet Sophia Thomalla, in eine Logistik-App zu investieren – und äußert sich zu ihrem Image.

Wird Sophia Thomalla falsch eingeschätzt? Wenn es nach der 30-Jährigen geht, haben viele Menschen einen falschen Eindruck von ihr. "Ich bin konservativer als die Leute denken", sagte sie am Donnerstag bei dem wegen Corona ins Netz verlagerten Münchner Gründerfestival "Bits & Pretzels".

Hintergrund ist ihr nun bekannt gewordenes Investment. Sie steckt Geld in die Baubranche und begründet diesen Schritt damit, dass dieser Wirtschaftszweig besser zu ihr passe "als eine vegane Bäckerei". Thomalla hat in ein Unternehmen investiert, das eine Logistik-App für die Schüttgutbranche entwickelt hat. Sand, Kohle, Kies oder Streusalz sind Beispiele für Schüttgut. Diese werden oft in Silos oder Bunkern gelagert und mit teils komplexen Systemen transportiert.

Sophia Thomalla präsentiert neuer Look

"Ich will niemals einen Job in diesem Unternehmen haben, bei dem ich von 9 bis 15 Uhr am Schreibtisch sitzen muss", betonte Thomalla allerdings. Ihr Platz sei nicht am Computer, sondern vor der Kamera.

Erst gestern machte die Freundin von Torwart Loris Karius Schlagzeilen, weil sie sich auf Instagram mit platinblonden Haaren gezeigt hatte. Die Reaktionen auf ihren Look fielen unterschiedlich aus – vermutlich ähnlich, wie nun auch bei ihrem neuesten Investment.