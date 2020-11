Er wurde 76 Jahre alt

Starfriseur Udo Walz ist tot

20.11.2020, 16:41 Uhr | mbo, t-online

Udo Walz in seinem Salon in Berlin: Bei dem Starfriseur gingen prominente Kundinnen und Kunden ein und aus. (Quelle: Mike Wolff/Tagesspiegel/imago images)

Der Berliner Starfriseur Udo Walz ist tot. Dies bestätigt sein Mann Carsten Thamm-Walz. Demnach lag er seit einigen Tagen in der Charité. Er starb an multiplem Organversagen.

Udo Walz ist an diesem Freitag um 12 Uhr im Alter von 76 Jahren gestorben. Sein Ehemann Carsten Thamm-Walz, mit dem der Friseur seit 1994 liiert war, bestätigte dies gegenüber der "Bild"-Zeitung. Er erklärte, dass Walz vor zwei Wochen einen Diabetesschock erlitten habe und schließlich ins Koma gefallen sei. Walz litt schon viele Jahre unter einer schweren Diabeteserkrankung.

Er saß zuletzt im Rollstuhl

Im September war berichtet worden, dass Udo Walz im Rollstuhl sitzt, in seinem Salon am Berliner Ku'damm hat er aber dennoch weitergearbeitet. Es sei nur etwas bei der Pediküre schiefgegangen, sagte er damals. Nach einem kleinen operativen Eingriff sei alles wieder in Ordnung gewesen.

Udo Walz erfreute sich großer Beliebtheit bei der Prominenz in Deutschland, so großer, dass er selbst zum Star wurde. Der Coiffeur flanierte ebenfalls über die roten Teppiche der Hauptstadt, ließ sich von Fotografen ablichten und gab Interviews. Auch Auftritte in TV-Sendungen und -Shows absolvierte er. Begonnen aber hat alles mit einer Friseurlehre.

Mit 18 arbeitete er in St. Moritz, hatte dort erstmals Kontakt mit großen Stars wie Romy Schneider oder Marlene Dietrich. Später zog er nach Berlin, hatte dort in den Achtzigerjahren seinen gesellschaftlichen Durchbruch. In der Hauptstadt hatte Walz zuletzt drei Friseursalons, außerdem einen in Potsdam und einen auf Mallorca.

Prominente Kundschaft

Walz hatte viele prominente Verehrerinnen: Moderatorin Sabine Christiansen, Kabarettistin Désirée Nick, Sängerin Sarah Connor, die Models Claudia Schiffer und Heidi Klum, Hollywoodstar Julia Roberts, Supermodel Naomi Campbell und sogar Kanzlerin Angela Merkel vertrauten auf seine Friseurkunst. Auch Unternehmerin Barbara Becker zählte zu Walz' Kundschaft, die beiden waren eng befreundet.

Udo Walz und Barbara Becker im Jahr 2015: Die beiden waren eng befreundet. (Quelle: imago images / Max Stein)



Nun ist ein Udo Walz, den seine Freunde als lieben und zugewandten Menschen beschreiben, gestorben.