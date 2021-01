"And the 'Oskar' goes to ..."

Sebastian Fitzek ist erneut Vater geworden

14.01.2021, 21:17 Uhr | sow, dpa, t-online

Sebatian Fitzek: Der Krimiautor ist erneut Vater geworden. (Quelle: imago images / teutopress)

Der Krimiautor Sebastian Fitzek hat frohe Kunde zu überbringen. "Das Jahr 2021 braucht dringend ein paar gute Nachrichten", schreibt er auf Instagram und gibt bekannt, erneut Vater geworden zu sein. Das sind die Sprösslinge der Promis



Foto-Serie mit 23 Bildern "And the 'Oskar' goes to ..." beginnt der Beitrag des Autors auf Instagram. "Wir wollen euch heute gerne (nachträglich) unser schönstes Weihnachtsgeschenk vorstellen: Oskar Fitzek!", schreibt Sebastian Fitzek anschließend. Dazu teilt er ein Foto eines Babys mit Schnuller, weißer Wollkleidung und Mütze. "Etwas größer, schwerer und rosiger als sein Vor-Namensvetter mit "c" – aber dennoch ein prächtiger Goldjunge", so der Thriller-Autor in Anlehnung an den US-Filmpreis. "Mama Linda und Baby Oskar waren nach der Geburt schneller wieder auf dem Damm als Papa Sebastian. (Ich bin für solch langandauernde Spannung einfach nicht gemacht.)", schreibt er. Der in Berlin beheimatete Fitzek hat bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Im August 2019 gab er ebenfalls über seine Social-Media-Kanäle die Trennung von seiner damaligen Frau bekannt.

Im Oktober kam sein neuester Krimi Seit der Frühgeburt seines zweiten Sohnes im Jahr 2013 engagiert er sich ehrenamtlich für dieses Thema. In einem Interview gab er an, dass es ihm ein besonderes Anliegen sei, weil es sich um die größte kindliche Patientengruppe handele und sich nur sehr wenige Eltern Gedanken darüber machten, welche Schritte im Fall einer Frühgeburt zu unternehmen seien. Sein Psychothriller "Der Heimweg" war Ende Oktober auf Platz eins der "Spiegel"-Bestseller Belletristik eingestiegen – und hat den Rang seitdem nicht mehr hergegeben. Verwendete Quellen: Instagram: Sebastian Fitzek