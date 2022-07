Finanzminister Christian Lindner und Journalistin Franca Lehfeldt haben geheiratet

Am Freitag soll es einen Polterabend geben, am Samstag lassen sich Lindner und Lehfeldt dann in der Keitumer Kirche St. Severin trauen. Mit dabei sein sollen dann auch zahlreiche prominente GĂ€ste, etwa Bundeskanzler Olaf Scholz. Entsprechend hoch ist das Sicherheitsaufgebot vor Ort. Nach der kirchlichen Trauung soll es fĂŒr die Partygemeinschaft in die KultlokalitĂ€t Sansibar weitergehen.