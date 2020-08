Aktiensplit

Apple und Tesla teilen ihre Aktien – was bedeutet das?

31.08.2020, 12:34 Uhr | mak, t-online.de

Sind die Kurse von Apple und Tesla über das Wochenende abgestürzt? So sieht es zumindest aus, denn die Aktien kosten deutlich weniger. Doch die Ursache für den Preisverfall ist von den Firmen gewollt – ein sogenannter Aktiensplit.

Wer am Montag auf den Kurs von Apple und Tesla schaut, mag kurzzeitig einen Schrecken bekommen. Die einzelnen Aktien sind nach dem Wochenende nur noch einen Bruchteil von zuvor wert.

Kostete ein Anteilsschein von Apple am Freitag noch mehr als 400 Euro, ist er nun für rund 100 Euro zu haben. Das Gleiche gilt für Tesla-Aktien: Ein Anteilsschein war am Freitag noch rund 1.900 Euro teuer – jetzt kostet er jedoch weniger als 400 Euro.

Aktiensplit ist wie das Teilen einer Pizza

Was erst einmal dramatisch aussieht, ist Ursache eines sogenannten Aktiensplits – und im Grunde nur ein psychologischer Trick. Sie können sich einen Aktiensplit wie das Teilen einer Pizza vorstellen: Sie können die Pizza in vier große Stücke teilen. Dann sind die Stücke sehr groß.



Oder Sie teilen die einzelnen Stücke noch einmal, dann werden sie kleiner. Die Pizza bleibt die gleiche, nur die einzelnen Stücke werden kleiner.

Analog bedeutet das: Tesla gibt für jede Aktie, die ein Anleger hält, vier weitere aus – Apple drei. Dadurch sinkt der Preis der einzelnen Aktien. Für den Börsenwert der Unternehmen, auch Marktkapitalisierung genannt, heißt der Split jedoch nichts. Sie erinnern sich: Auch eine Pizza bleibt nach dem Teilen gleich groß.

Aktien werden für Privatanleger günstiger

Die Aktien der US-Riesen haben bereits während der Corona-Pandemie drastisch zugelegt, weshalb sie für Privatanleger zu teuer wurden, so der Gedanke der Firmen. Durch den Aktiensplit sollen mehr Privatanleger Anteile der beiden Unternehmen kaufen. Am Montag werden die Aktien das erste Mal nach dem Split gehandelt.

Schon seit der Ankündigung des Aktiensplits vor einigen Wochen reagierten Anleger auf diese Nachricht – und kauften noch mehr Aktien der beiden Unternehmen. Das beförderte auch den Börsenwert der Firmen in historische Höhen.

Der Börsenwert von Apple hatte jüngst die magische Schwelle von zwei Billionen Dollar überschritten – das ist eine Zwei mit zwölf Nullen. Kein anderes US-Unternehmen wurde jemals so hoch gehandelt. Wer 1990 rund 2.000 US-Dollar in Apple-Anteile investiert und die Papiere seitdem gehalten hat, ist mittlerweile Millionär.

Dow Jones wurde umgebaut

Bei der Berechnung des US-Leitindex Dow Jones Industrial spielen aber die Aktienkurse die wesentliche Rolle – auf die Marktkapitalisierung kommt es nicht an. Durch den Aktiensplit von Apple sinkt der Kurs, da sich der Wert des Konzerns auf mehr Papiere verteilt.



Damit wäre auch die Bedeutung der Techbranche zurückgegangen, weshalb der Indexanbieter S&P nun nachbesserte. So ist der Öl-Konzern ExxonMobil aus dem Index geflogen, dafür rückte der Softwarekonzern Salesforce nach. Exxon war das Unternehmen, das am längsten in dem Index gelistet gewesen ist.