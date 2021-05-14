Taktik für Investoren Muster in den Kursen – wie mache ich mit der Chartanalyse Gewinn?

Von Nele Behrens Aktualisiert am 17.11.2025 - 12:10 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Mit Stift und Papier: Bei der Chartanalyse können Sie die Linien händisch ziehen – oder lassen dies ein Computerprogramm für Sie machen. (Quelle: STPP/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Instrumente der Chartanalyse versprechen den Aktienmarkt berechenbarer zu machen. Aber klappt das? t-online zeigt auf, was hinter der Strategie steht und für wen es sich lohnt.

Wer sich an der Börse nicht nur auf sein Bauchgefühl verlassen will, stößt schnell auf die sogenannte Charttechnik. Diese Analysemöglichkeiten, die vor allem den Kursverlauf einer Aktie untersuchen, versprechen den Aktienmarkt berechenbarer zu machen.

Unter Börsenexperten ist die Chartanalyse umstritten. Der erfolgreiche Investor Warren Buffet ist angeblich kein Freund der Methode, auch Börsenlegende André Kostolany soll wenig von den Linien und Dreiecken der Charttechniker gehalten haben.

Dennoch hat die Chartanalyse auch abseits ihrer Fans Relevanz. Denn: An der Börse gilt es, das Anlageverhalten der Massen vorherzusehen – und viele Menschen lieben Regeln und Analysen, an die sie sich halten können. Allein deshalb lohnt es sich, die Grundlagen der Charttechnik zu kennen und anzuwenden. Schließlich passen viele Investoren ihre Kauf- und Verkaufslimits an die Grundsätze dieser Methode an und bestimmen so den Markt.

t-online erklärt Ihnen, was es mit der Charttechnik auf sich hat, wie die grundlegenden Prinzipien funktionieren und wie Sie als Anleger davon profitieren können.

Worum geht es bei der Chartanalyse?

Die Charttechnik ist eine Methode, um Trends am Aktienmarkt zu analysieren und frühzeitig zu entdecken. Befürworter der Charttechnik erhoffen sich so einen Vorteile beim Aktienhandel, etwa indem sie am Anfang eines Abwärtstrends die Aktie frühzeitig verkaufen.

Die Grundannahme hinter der Charttechnik ist ein zyklischer Börsenverlauf. Das bedeutet: Die Kurse verlaufen in regelmäßigen Wellen, die zwar unterschiedlich lang sein können – aber immer wieder ähnliche Muster ergeben.

Ausschlaggebend bei der Charttechnik ist der Kursverlauf und je nach Analyst auch das Handelsvolumen. Betriebswirtschaftliche Kennziffern wie etwa der Umsatz oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis werden dagegen nicht beachtet. Auch politische und volkswirtschaftliche Zusammenhänge, etwa Konjunkturprogramme oder Sanktionen, finden bei der strikten Chartanalyse keinen Platz. Damit steht die Chartanalyse im starken Kontrast zur sogenannten Fundamentalanalyse, bei der Investoren und Anleger die fundamentalen Unternehmenskennziffern beobachten.

Mit welchen Methoden erkenne ich Kaufsignale?

Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie Auf- und Abwärtstrends in den Charts erkennen können.

Die 200-Tage-Linie

Die bekannteste ist die 200-Tage-Linie: Bei dieser addieren Sie den aktuellen Kurs mit den Schlusskursen der Aktie der vergangenen 199 Tage und errechnen den durchschnittlichen Schlusskurs. In den kommenden Tagen rechnen Sie die Schlusskurse des letzten Tages hinzu und streichen den Schlusskurs des ältesten Tages. So setzt sich die Linie fort. Dieser sogenannte simple gleitende Durchschnitt (Simple Moving Average) hilft Ihnen als Anleger dabei, Trends zu erkennen.