Helfen können Ihnen dabei Aktienkennziffern , besonders wichtig ist das sogenannte Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). t-online erklärt Ihnen, was es aussagt, wie Sie es berechnen können – und was ein gutes KBV ist.

Was ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis?

Der Buchwert eines Unternehmens entspricht dem Eigenkapital einer Firma am Bilanzstichtag. Der Buchwert enthält also keine Verbindlichkeiten – etwa Kreditforderungen –, sondern den Wert sämtlicher Geldeinlagen plus den Wert der Geräte, Immobilien oder der Büroausstattung in Firmenbesitz. Der Buchwert zeigt somit an, wie viel ein Unternehmen wert wäre, wenn man es auflösen also liquidieren würde, das KBV folglich, wie teuer eine Aktie des Unternehmens im Vergleich zum Buchwert ist.