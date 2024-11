Aktualisiert am 30.11.2024 - 10:01 Uhr

Eigentlich sollten vor allem Beschäftigte in anstrengenden Berufen nach 45 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Die Möglichkeit, nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in den Ruhestand zu gehen – oft "Rente mit 63" genannt – wurde eingeführt, um langjährig Beschäftigten einen früheren Renteneintritt zu ermöglichen. Aktuelle Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigen jedoch, dass nicht unbedingt diejenigen mit hoher beruflicher Belastung von dieser vorzeitigen Altersrente profitieren.

Wer nutzt die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren?

Laut DIW-Analyse nimmt fast ein Drittel der Neurentner die früher als "Rente mit 63" bekannte vorzeitige Altersrente in Anspruch. Dabei sind es häufig Personen mit geringer körperlicher oder psychischer Arbeitsbelastung, die frühzeitig in Rente gehen. So waren fast 70 Prozent der westdeutschen Männer des Jahrgangs 1957 mit mindestens 45 Versicherungsjahren insgesamt nicht sehr hoch belastet.